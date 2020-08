Fins a 600 visitants a la Cala laurediana

La Cala laurediana ha rebut, des del passat 27 juny, uns 600 visitants, dels quals poc més de la meitat han estat adults i la resta infants. Així ho ha explicat aquest dilluns el cònsol major de Sant Julià de Lòria, Josep Majoral, qui ha assegurat també que la proposta ha estat un "èxit" perquè s'ha complert l'objectiu principal de la iniciativa, que era "donar una alternativa a aquella gent que, per la seva situació, no podia marxar de vacances o anar a la platja". Tot i la bona afluència de públic, Majoral no ha assegurat la continuïtat de la cala per l'any vinent afirmant que "és una mica aviat per avançar-nos a dir el que farem". El que està clar és que tant el parc infantil, com el bar, les actuacions i la zona de bany, han creat un espai "molt agradable per poder passar alguna estona durant l'estiu".

Pel que fa als concerts que s'han celebrat la majoria de dissabtes de juliol i agost, el cònsol ha explicat que, malgrat que al principi "va haver-hi reticències", ara hi ha artistes que demanen actuar a la cala, un fet que no serà possible perquè "els caps de setmana que queden ja estan plens". En tot cas, des de la corporació s'ha adreçat un missatge de gratitud a tots els grups que han contribuït a donar impuls a la cala durant el període estival. Així, cal recordar que la platja fluvial de Sant Julià de Lòria estarà habilitada fins al dia de Meritxell, que se celebrarà el pròxim 8 de setembre.

A banda, davant les queixes d'alguns veïns de la parròquia davant la molèstia que ha causat la música de la cala alguns vespres, la corporació ha volgut demanar disculpes a totes aquelles persones que s'hagin vist afectades, remarcant que s'ha vetllat en tot moment per reduir el volum a partir de les 22 hores i destacant que "no hi ha hagut cap incidència rellevant".

Amb l'arribada del tancament de la Cala laurediana, el comú recuperarà l'espai de l'skatepark per als infants, però no es descarta que se celebri algun esdeveniment de petit format si es reben demandes per a fer-ho. Tot i això, "avui dia no hi ha res concret", ha reconegut Majoral.

Creació d'un nou parc infantil

El darrer pressupost aprovat per la corporació laurediana comptava amb una partida adreçada, principalment, a la millora i adequació dels parcs infantils. En aquest sentit, el cònsol lauredià ha explicat que "ja hem fet ús d'aquesta partida" per remodelar el parc del Prat del Senzill, justament on s'ubica la Cala laurediana, i també està previst crear-ne un de nou a la zona del Camp de Perot. Des del comú s'espera que aquest nou espai per als infants estigui enllestit abans que acabi l'any i, si no pot ser així, "serà un projecte que ja estarà començat i que s'acabarà de cara a l'any vinent".

Aportació al fons solidari del Govern

D'altra banda, la corporació laurediana continua sense saber si aportarà diners al fons solidari del Govern per fer front als efectes de la Covid-19 i com ho farà. Setembre és el mes fixat pel comú perquè s'ingressin les despeses impositives que es van ajornar a la ciutadania i, fins que no es rebi la primera facturació, no se sabrà realment en quina situació econòmica es troba la corporació. Majoral ha assenyalat que sectors com la restauració i l'hoteleria són els que més estan patint les conseqüències de la pandèmia i ha reiterat que la davallada d'ingressos prevista aquest any se situa en el 20%.

De cara a l'exercici del 2021, el cònsol ha reconegut que el difícil serà equilibrar els ingressos i les despeses, ja que enguany l'import que aportarà l'executiu als comuns pel que fa a les transferències també es veurà retallat. "Tindrem una xifra d'ingressos bastant menys elevada que la del 2020", ha assegurat.