Flexibilitat en les restriccions sanitàries als cementiris per Tots Sants

Falta poc menys de quinze dies perquè els cementiris comencin a rebre la visita de ciutadans que s'acosten fins als nínxols dels seus estimats per renovar l'ofrena floral o portar un nou record. Aquest any, però, el dia de Tots Sants es viurà d'una manera diferent. La crisi sanitària ha obligat a canviar el comportament que habitualment tenim en la vida quotidiana, però sembla que les limitacions als cementiris seran més laxes que les imposades en altres sectors, almenys fins al moment. Mentre que en cementiris de diferents punts d'Espanya s'ha acordat establir un sistema de cita prèvia, un temps màxim d'estada d'una hora i la presa de temperatura a l'entrada, els ubicats al Principat no tenen fins a la data unes exigències que obliguin a anticipar la visita abans de l'1 de novembre.

A la parròquia d'Escaldes-Engordany hi ha dos cementiris: el de La Plana i el del Pessebre, també conegut com a cementiri vell. Segons han explicat des de la corporació, els protocols d'assistència per Tots Sants "són força senzills", tenint en compte que "es tracta d'una data i celebració de forta càrrega emocional", en la qual "cal empatitzar amb la població que honora i visita els seus difunts". Per tant, els dos cementiris de la parròquia estaran oberts al llarg de tota la jornada del dissabte 31 d'octubre i també, com és evident, durant tot l'1 de novembre. Les mesures que s'aplicaran en aquests espais, tenint en compte que es tracta de recintes que estan a l'aire lliure, seran bàsicament l'obligatorietat de dur la mascareta, l'aplicació de gel hidroalcohòlic a l'entrada, i el manteniment de la distància mínima de seguretat entre persones, a excepció d'aquells grups que siguin de convivència.

Des del comú escaldenc també s'assenyala que, "en principi", no es contemplen limitacions d'aforament, ni tampoc es contempla la necessitat d'establir un sistema de cita prèvia. Una mesura que sí que s'implementarà serà que diversos agents del Servei de Circulació del comú faran tasques de control, ajut i donaran informació de forma presencial als visitants. A més, "es disposaran de cartells informatius de les mesures a respectar i altres informacions relacionades", afegeixen. Així doncs, cal destacar que la corporació, tal com ja ve fent en anys anteriors, posarà al servei de la població un autobús que estarà dedicat, exclusivament, a facilitar el transport i accés al cementiri de La Plana. Aquest servei es torbarà operatiu els dos dies (31 d'octubre i 1 de novembre), durant tota la jornada d'obertura. Els horaris, freqüències i parades seran comunicats oportunament en un termini de temps breu.

En el cas dels cementiris nou i vell d'Andorra la Vella, el comú ha indicat que, de moment, no s'ha plantejat cap protocol específic a banda de les recomanacions sanitàries més bàsiques, de la mateixa manera que es farà a Escaldes-Engordany. Tot i això, destaquen que s'aniran prenent decisions en funció de l'evolució de les dades epidemiològiques, però tot apunta que no hi haurà força restriccions donat que es tracta d'un espai obert, on la distància de seguretat es pot complir degudament. Així doncs, mentre les autoritats sanitàries no diguin el contrari, no està previst que s'hagi de demanar cita ni tampoc que s'estableixi alguna limitació pel que fa a l'aforament.