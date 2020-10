Formació a la construcció per caminar cap a l'eficiència energètica

El Govern ha aprovat el reglament regulador de les capacitacions dels professionals que treballen en l’àmbit de l’edificació, que suposarà que tot el personal de la construcció hagi de seguir una formació que serveixi per garantir que totes les persones implicades en l’edificació estan formades en matèria energètica. El Govern ha signat un conveni amb l’Associació de contractistes d’obra ( Acoda) que serà l’encarregada de coordinar aquesta formació que hauran de fer els caps i encarregats d’obra abans del 2025 i la resta del personal abans del 2030.

Aquest reglament, aprovat pel Govern aquest dimecres, deriva de la llei de transició energètica i tal com ha remarcat la ministra de Medi Ambient, Agricultura i Sostenibilitat, Sílvia Calvó, és un “element bàsic del canvi de paradigma en el model de construcció” que ha impulsat l’executiu amb la llei i que camina cap al fet que el consum dels edificis sigui zero. En aquest sentit, ha emfasitzat que “tothom” del sector està implicat en aquest canvi ja que no només es tracta dels materials sinó que la manera d’instal·lar-los s’ha de fer amb “les màximes garanties de qualitat”.

Tal com ha concretat el director de l’Oficina de l’Energia i del Canvi Climàtic, Carles Miquel, l’àmbit d’aplicació d’aquest reglament incumbeix els instal·ladors energètics, que ja des del 2010 havien de seguir una capacitació, els caps i encarregats d’obra i la resta de treballadors implicats en l’edificació, amb la qual cosa, per exemple, estarien exclosos aquells que no estan implicats directament en la manipulació, com per exemple els gruistes. Així, tots hauran de tenir, si més no, un certificació d’aptitud tècnica que garanteix aquesta formació. Aquest certificat es podrà obtenir amb l’assistència al 80% de la formació i el carnet que es rebrà per haver-la seguit tindrà una vigència de deu anys. Per poder fer la renovació passat aquest període, segons Miquel, caldrà fer una formació de reciclatge. Ara com ara des del Govern es donarà una informació bàsica inicial que serà nominal i que servirà, també, per identificar les necessitats de formació. En aquest sentit, des de l’Acoda el seu president, Josep Roca, ha manifestat que encara no se sap amb certesa quanta gent haurà de fer aquesta capacitació i ha afegit que només de caps d’obra les empreses del país en tenen uns dos centenars. De fet, Roca ha manifestat que des de l’Acoda es treballarà ara per definir, entre d’altres, la durada d’aquesta formació i com s’articularà.

L'estat del sector

Qüestionat sobre el moment en què es troba la construcció arran de la crisi sanitària, Roca ha destacat que de moment el sector està tenint feina ja que la part privada “està tirant” i esperen que des de les administracions públiques també hi hagi aquesta implicació. En aquest sentit, ha manifestat que mantenen reunions “dia a dia” amb el ministeri d’Ordenament Territorial per al treball del pressupost de cara a l’any que ve de tal manera que es pugui reactivar l’obra pública. També han mantingut trobades amb els comuns que “estan posant en marxa” els pressupostos que tenien previstos. Roca ha remarcat que han estat dels pocs sectors que no han fet ERTOs ja que des de la patronal es va assumir el termini que la construcció va estar parada. També ha subratllat el fet que des que van poder reprendre l'activitat han estat “molt curosos” en el compliment dels protocols de seguretat i ha destacat que malgrat s’ha donat algun cas estan “molt contents” amb el protocol.