Formacions gratuïtes en línia per als docents i les famílies

El ministeri d'Educació i Ensenyament Superior organitza cursos per millorar les competències en l'àmbit de les formacions del tipus no-presencial destinades tant a docents com a famílies. En aquest sentit, la titular de la cartera, Ester Vilarrubla, ja va declarar que la situació generada per la Covid-19 ha posat en relleu la necessitat d'utilitzar i adaptar-se a les aplicacions informàtiques per tal que els alumnes poguessin seguir el seu currículum acadèmic. Per tant, per tal de millorar les competències en aquest àmbit, el ministeri posa a disposició un conjunt de propostes formatives gratuïtes.

Per una banda, durant els mesos de juliol i setembre, es faran formacions específiques per als docents dels tres sistemes educatius, tant presencials com virtuals sobre la gestió de classes virtuals. A més, se'ls posarà a disposició l'accés a altres cursos disponibles per ampliar coneixements.

Paral·lelament, al setembre, el Centre de Formació d'Adults (CFA) posarà a disposició tres nivells de formació sobre eines de reunions telemàtiques i documentació en línia, amb l'objectiu de sensibilitzar, acompanyar i capacitar les famílies dels alumnes. Així, el nivell d'Iniciació es basarà en uns vídeo-tutorials de curta durada, el de Captació consistirà en formacions en línia o presencials i el d'Aprofundiment seran cursos intensius, trimestrals o semestrals que s'impartiran al CFA. Des del Govern indiquen que tota la informació sobre les formacions i també sobre com inscriure's a les formacions es pot trobar a www.infoeducacio.ad i www.cfa.educand.ad.