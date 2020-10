Fort vent i algunes nevades per aquest diumenge

El Servei Meteorològic d'Andorra ha activat l'avís groc a partir d'aquest diumenge per l'arribada d'un embossament d'aire fred que provocarà fort vent i algunes nevades. Segons apunten des del servei, aquest embossament arribarà amb vent a l'extrem nord del país, que s'iniciarà durant el matí, amb ràfegues de fins a 50 km/h al fons de les valls, el que provocarà un descens de les temperatures. Tot i així, manifesten que no serà un gran temporal com el que va haver-hi fa algunes setmanes.

D'altra banda, a l'extrem nord del país hi haurà precipitacions de cara a la tarda de diumenge, i s'espera que siguin en forma de neu de manera estable a partir dels 1.500 metres, i que es puguin arribar a acumular fins a 10 centímetres de neu a 2.000 metres. Les precipitacions s'allargaran durant la matinada de dilluns, tot i que ja seran més intermitents i lleus. Degut a aquest temporal, Protecció Civil, ha demanat a través de les xarxes socials que la població asseguri bé els objectes dels balcons i les terrasses que puguin caure pel fort vent que vindrà.