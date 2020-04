Fracassa la cassolada del moviment ‘anti-mesures’ econòmiques i socials

La campanya contra les mesures econòmiques i socials del Govern d’Andorra, que havia de tenir el seu moment àlgid aquest diumenge a les nou del vespre, es desinfla a mesura que seguidors abandonen el grup de WhatsApp creat amb aquesta finalitat. La principal raó que argumenten els qui deixen de donar suport a aquesta iniciativa, segons han explicat a l’Ara Andorra alguns dels exmembres, és que “no hi ha un objectiu clar”, que “hi ha massa comentaris despectius”, que no s’hi fa “una crítica constructiva” o que “no s’hi aporten propostes o solucions”.

Fonts de FEDA han informat que el consum energètic entre les 20:50h i les 21:10 no ha patit cap variació al dels darrers dies, registrant un petit augment al voltant de les nou del vespre, com és habitual i que es pot explicar per l’encesa d’equipament de cuina com forns, microones o fogons elèctrics.

Arreu d’Andorra el seguiment de la protesta ha aplegat pocs seguidors, amb escàs soroll de cassoles i xiulets. Diversos dels integrants del grup de protesta han lamentat sentir-se sols i s’han queixat que alguns veïns els han recriminat la seva actitud.

A banda del WhatsApp, a les xarxes s’ha qüestionat si la compareixença del cap de Govern pretenia contrarestar la protesta donat que s’ha endarrerit uns 40 minuts sobre l’hora prevista, coincidint amb el moment que s’havia de fer la cassolada. En aquest sentit, alguns comentaris han anat pujant de to amb publicacions que fins i tot podrien comportar conseqüències jurídiques i que han estat rebutjades i recriminades per altres ciutadans.

La crisi econòmica i social que s’ha produït a causa de l’emergència sanitària “està fent aflorar actituds que només busquen l’enfrontament, quan precisament el que cal és sumar esforços”, lamenta un jove crític amb les mesures del Govern però que no comparteix els “mètodes i els insults que fan alguns companys de protesta. Tal com estan els ànims millor no publiqueu el meu nom”, ha afegit per por que el titllin de “traïdor”.