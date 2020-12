França autoritza llibertat de moviments d'Andorra a l'Arieja i els Pirineus Orientals

Després de les males notícies d'aquest dijous, amb l'anunci del tancament de les pistes fins al gener, la roda de premsa d'aquest divendres ha dut una bona notícia al país, i és que des d'aquest divendres, andorrans i francesos podran moure's lliurement pel Principat, l'Arieja i els Pirineus Orientals. Segons ha explicat el ministre de Salut, Joan Martínez Benazet, s'haurà d'omplir un formulari conforme es va a realitzar alguna activitat comercial al país veí. "Una mena de certificat d'autoresponsabilitat que es poden descarregar per internet", ha afegit.



Benazet ha volgut “agrair a les autoritats franceses, i en especial al copríncep Macron, la seva sensibilitat vers Andorra”. “És una excepció que es fa amb nosaltres, un gest de les autoritats franceses fruit de la col·laboració i les negociacions intenses d'aquests dies”, ha observat el dirigent qui, per contra, no ha pogut avançar un missatge similar pel què fa a l'altra banda de la frontera. Amb Catalunya i la petició andorrana per assimilar el Principat a l'Alt Urgell, s'haurà d'esperar uns dies perquè es decideixin les autoritats catalanes, tot i que el ministre s'ha mostrat confiat que “acabarà sent una decisió positiva”.





Benazet ha remarcat que aquest moviment entre els dos països posa "una mica de llum en la situació complicada que estem vivint". Aquesta excepció precedeix a l'obertura general del proper dia 15 de desembre, quan tots els ciutadans de França podran visitar el Principat. Cal recordar que en aquests moments les autoritats franceses no permeten la mobilitat més enllà de 20 quilòmetres del lloc de residència, amb algunes excepcions, com per exemple, desplaçaments per anar a comprar. Per tant, el titular de Salut ha indicat que l'excepció que fan amb el Principat és exclusivament per comprar i és l'escletxa que ha trobat França "per ajudar-nos". Tot i així, ha declarat que la possibilitat de pernoctar a l'altre territori no està especificada, però ha expressat que no creu "que hi hagi una dificultat per aquesta situació".

Amb l'obertura, es preveu que l'activitat comercial al Pas de la Casa es recuperi amb l'arribada de turistes. Des de l'executiu asseguren que estan treballant amb protocols de seguretat perquè tots els visitants respectin les mesures dictades pel Govern com l'ús de gel hidroalcohòlic, de la mascareta i el manteniment de les distàncies de seguretat. "Estem treballant per tenir-ho tot a punt per a aquest dissabte per si vinguessin molts visitants francesos" i evitar aglomeracions, ha remarcat el ministre.

Pel que fa a l'altra banda de la frontera, Benazet ha recordat que les negociacions segueixen sent molt estretes tant amb el govern espanyol com amb la Generalitat i "esperem que en pocs dies puguem avançar alguna solució". A més, ha comentat que la possible equiparació del Principat amb l'Alt Urgell o la regió sanitària de l'Alt Pirineu i l'Aran podria ser independent de si Catalunya avança de fase a la desescalada o no.