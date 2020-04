França i Espanya superen conjuntament els 40.000 morts per coronavirus

Espanya i França són dos dels estats on el coronavirus està tenint una major incidència. Les dades actualitzades aquest dilluns revelen una trista realitat. Només al regne espanyol hi ha hagut 20.852 morts comptabilitzades per Covid-19. A França les víctimes mortals ascendeixen a 19.744. Els dos estats sumen conjuntament prop de 40.000 decessos, una dada preocupant.

Pel que fa a contagis, la suma dels dos països veïns ascendeix a 354.308 casos positiu, amb un total de 117.775 persones curades. Juntament amb Itàlia són els dos estats europeus on el coronavirus està colpejant més fort la població, que es manté confinada i amb nombroses restriccions per tal d’aturar la propagació del virus.

A tot el món el número de contagis s’eleva a més de 2,4 milions, amb un total de 165.000 morts i 625.000 que han superat la malaltia.