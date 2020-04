França crea una agència pública per gestionar el ‘des-confinament’

França comptarà amb una agència pública que s’ocuparà de gestionar i vetllar per tot allò que suposi la tornada a la normalitat per part de la població, un cop es vagin aixecant les restriccions establertes arran de l’alerta sanitària. El ja anomenat ‘ministeri del des-confinament’ estarà coordinat per l’alcalde de Prada de Conflent, Jean Castex, segons publica L’Indépendant.

Aquesta agència, que dependrà del ministeri de Sanitat, s’ocuparà d’analitzar els diferents escenaris que se succeeixin en les properes setmanes per avançar en l’aixecament de les restriccions fins assolir la màxima normalitat per a tota la ciutadania.