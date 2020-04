França avisa que es podran fer vacances, però a prop de casa

Les explicacions del govern francès sobre les fases i mesures de desconfiament de la població a partir de l’11 de maig han generat més dubtes que certeses. No obstant, un dels punts que han quedat clars és que els nacionals de l’estat veí difícilment podran viatjar gaire lluny per fer vacances. De fet, en paraules del secretari d’Estat de Turisme, Jean Baptiste Lemoyne, aquest estiu “no serà com els altres”.

Les autoritats franceses treballen per equilibrar al màxim la seguretat sanitària, els interessos econòmics i la llibertat de moviments de la població. Amb tot plegat, la recomanació passa per no allunyar-se gaire de casa i, en cas de fer vacances, optar per destinacions properes i segures, o el que és el mateix, allà a prop d’on hi hagi una “etiqueta” de baixa contaminació o afectació per la Covid-19. I aquí és on Andorra hi té una oportunitat.

El ministre portaveu del govern andorrà, Eric Jover, destacava aquest dimecres que des d’Andorra Turisme es treballa en promocionar el Principat com una destinació segura en mercats de proximitat. Les recomanacions de l’executiu francès són sens dubte una oportunitat per al país, especialment per als visitants que provinguin de departaments considerats “vermells”, sempre i quan ho facin amb les corresponents mesures de prevenció de riscos davant la pandèmia. Tot plegat, sense perdre de vista l’oferta que està preparant el sector hoteler i turístic francès per assegurar el turisme domèstic.