França tampoc permetrà l’entrada d’andorrans ni deixarà venir turistes almenys fins al juny

El pla de desconfinament que l’executiu francès té previst aplicar s’iniciarà l’11 de maig amb una primera fase que no contempla ni quan ni de quina manera es podran reobrir les fronteres. A la pràctica això significa que, igual com passa amb Espanya, se seguirà no permetent l’entrada d’andorrans a territori francès ni l’arribada de persones a Andorra; en aquest cas, a través de la frontera del Pas de la Casa amb finalitats turístiques o altres que no siguin de necessitat o professionals, com podria ser una emergència o el permís de mobilitat que tenen els treballadors transfronterers o els transportistes.

França ha presentat un paquet de mesures tant o més estrictes que Espanya, i que no permeten el turisme de sortida o entrada del país. El pla fixa un seguit d’exempcions a les restriccions durant el mes de maig, que en cap cas permeten la possibilitat de fer turisme als seus nacionals creuant la frontera. Els francesos no podran anar més enllà de 100 quilòmetres d’on visquin. Per saber quin serà el calendari de reobertura de la frontera i la tornada a la “nova normalitat” caldrà esperar fins a finals de maig, moment en què s’avaluarà l’evolució de la primera fase del pla i es decidiran les següents mesures a implementar durant el juny.

El dilluns 11 de maig, segons ha anunciat el primer ministre Edouard Philippe, marcarà a França el començament de la tornada a una vida més “normal” amb la reobertura molt progressiva d’una part dels equipaments educatius, com les escoles bressol i elementals. La mateixa data marcarà també la reobertura per al conjunt dels comerços, excepte cafès, bars, restaurants i certs centres comercials.