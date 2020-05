França no imposarà una quarantena a tots els qui arribin d'un país de l'espai Schengen o del Regne Unit

El ministre de Sanitat francès, Olivier Véran, va anunciar que s'aplicaria una quarantena de catorze dies a tota persona que entrés a territori francès fins al 24 de juliol. Després del rebombori generat per aquestes declaracions, des del govern francès han precisat que no s'imposarà una quarantena a tots els qui arribin d'un altre país de l'espai Schengen o del Regne Unit. A més, poques hores després de la intervenció del ministre, l'executiu francès ja va puntualitzar que serien mesures individuals i motivades sobre una proposta de les autoritats sanitàries. D'altra banda, pels qui arribin de la resta del món, el ministeri d'Exteriors precisarà, en els propers dies, les modalitats d'accés. Cal recordar que Andorra no forma part de l'espai Schengen, tot i que té un acord amb França i Espanya per la lliure circulació de persones.

El ministre d'Interior, Christophe Castaner, també ha recordat que les fronteres seguiran tancades tot i l'inici del desconfinament del proper 11 de maig. També ha afegit que no hi ha una data fixa per la reobertura i que l'objectiu és que es faci de manera coordinada amb el conjunt de la UE. En aquest sentit, ha indicat que primer es restablirà la circulació entre països de la zona Schengen i després s'obririen les fronteres exteriors. Així, a partir del proper dilluns, tornaran a estar permesos els desplaçaments a l'interior del país sense restriccions però en un radi de 100 quilòmetres del domicili, i per superar aquesta distància, s'hauran de tenir raons professionals o familiars.