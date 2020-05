França supera Espanya en nombre de morts per coronavirus

França, amb 27.428 defuncions, i Espanya, amb 27.321, són dos dels països amb un major nombre de morts causades per la Covid-19. El número de decessos a l’estat francès ha crescut més ràpidament que al regne espanyol durant els últims dies. Tot i que s’han comptabilitzat menys casos positius a França (178.994) que a Espanya (229.540), l’índex de mortalitat està sent més alt a la república gala.

Les persones que s’han curat, segons dades del 14 de maig, també segueixen augmentant. A l’estat espanyol han rebut l’alta 143.374 pacients, mentre que a França han superat el coronavirus 59.719 persones.

A tot el món el número de persones infectades arriba als 4,5 milions. La pandèmia ha causat a tot el planeta 302.493 morts, sent els Estats Units, el Brasil i el Regne Unit els tres països on la malaltia està sent més letal.