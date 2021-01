Fred rigorós amb temperatures sota zero

Segurament hauran notat que aquest dilluns ha fet molt fred. Doncs no era només una sensació sinó que les dades ho corroboren. Així, el servei meteorològic ha informat que aquest dilluns a les nou del matí les temperatures a totes les estacions meteorològiques registraven temperatures negatives, sent la més baixa la registrada a les Fonts d'Arinsal, amb -14,4 graus. A més, es dona la circumstància que a les estacions de Borda Vidal (-6,4 graus) i Roc de Sant Pere (-6,5 graus) aquestes temperatures tan baixes no s’assolien des del mes de febrer del 2018.

Segons la previsió del servei meteorològic, les temperatures continuaran sent fredes els propers dies i així dimecres, que sembla que serà un dia força fred, es preveu que les mínimes seran de -8 graus a Andorra la Vella; -12 a 1.500 metres i -14 al Pas de la Casa, mentre que les màximes seran, respectivament, de sis, un i -7 graus. El que no s’espera són precipitacions de neu més enllà de les que puguin registrar-se les pròximes hores i que s’espera que siguin febles.