Frena el ritme de contagis

El Govern ha notificat 62 nous positius per coronavirus en les darreres hores, que eleven la xifra de casos totals des de l'inici de la pandèmia a 5.787, 4.930 corresponents a la segona onada. Hi ha hagut 9 recuperacions i els casos actius actuals se situen en 966. En total, 9 persones resten ingressades a planta de l’Hospital Nostra Senyora Meritxell i 9 a la Unitat de Cures Intensives, 7 dels quals requereixen ventilació mecànica.

Una bona notícia és que no s'ha de lamentar cap defunció més, les quals es mantenen en 75. Al Cedre els pacients positius han disminuït fins a tal punt que ja no queda cap resident ingressat per la malaltia a la planta Covid-19 del centre sociosanitari. Pel que fa a la pressió sobre el sistema escolar, 49 aules estan sota vigilància activa –17 total i 32 parcial– i 75 en vigilància passiva.

Des del Govern s'insisteix que per contenir la propagació del virus cal seguir les mesures dictades per les autoritats sanitàries i es recorda la importància de l'ús de la mascareta i gel hidroalcohòlic, i de mantenir la distància de seguretat.