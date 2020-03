Fronterers i mercaderies travessen la frontera sense problemes el primer dia de controls

El primer dia d'estat d'alarma a Espanya pel Covid-19, el qual, entre altres mesures, limita la llibertat de moviments de les persones, que s'han de mantenir confinades a casa, s'ha notat des de primera hora a la frontera entre el Principat i el país veí del sud. Tal com va anunciar el ministre portaveu del Govern, Eric Jover, aquestes mesures no impliquen en cap cas un tancament complet de les fronteres, i treballadors i mercaderies poden seguir circulant.

En aquest sentit, des de primera hora, la policia nacional espanyola està aturant a tots els vehicles que vulguin entrar o sortir de territori espanyol. Des del cos policial han declarat que la gent espanyola que puja al Principat a treballar, poden passar sempre que presentin la targeta de permís de treball. A més, tot aquell que s'hagi de desplaçar per motius mèdics i presenti el comprovant de la cita, també podrà passar d'un país a l'altre. La policia ha volgut deixar clar que si és per anar a treballar i després per tornar cap a casa, de moment, les persones podran passar.

Quant els andorrans que vulguin baixar a Espanya necessitaran justificar que hi han de baixar per treball o per força major. Per tant, les repatriacions tant d'espanyols o andorrans cap al seu país, estan permeses. Per altra banda, aquells andorrans que visquin fora del Principat però que hi treballin, ho hauran d'acreditar amb un document de l'empresa per la qual treballen.

El transport de mercaderies entre tots dos països també s'ha mantingut i a primera hora ja s'han pogut observar algunes aglomeracions de camions. Des de la frontera asseguren que el tràfic de vehicles ha estat menor del que és habitual a causa del tancament de molts establiments a tots dos territoris. Tot i així, també han declarat que al llarg del matí s'han trobat amb diversos cotxes espanyols que volien accedir a Andorra sense complir algun dels requisits permesos, i tan sols ho volien per oci. En aquest cas, se'ls ha fet girar i se'ls ha negat la sortida de l'estat espanyol. A banda de la frontera, a la duana espanyola, la guàrdia civil també està aturant a tots els vehicles, però en aquest cas, la seva funció és més informativa de la situació que s'està vivint i no tant de control.

Ara bé, aquests moviments a les fronteres es poden veure alterats durant els propers dies després que aquest dilluns, el ministre de l'Interior espanyol, Fernando Grande-Marlaska, ha declarat a la Cadena Ser que el tancament de les fronteres espanyoles "és una possibilitat real" per lluitar contra el Covid-19. Aquesta decisió la debatrà amb els seus homòlegs de la Unió Europea en una reunió prevista per aquest matí de dilluns, després que alguns països europeus ja hagin adoptat mesures similars.