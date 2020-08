Fugir per por

L'autor de l'atropellament que divendres va resultar fatal per al resident argentí que treballava com a xofer d'autobusos, un metge de 62 anys amb residència a Barcelona que de resta en presó provisional, ha al·legat en la seva defensa que només tenia intenció de fugir del lloc per por a que acabes sent agredit. Segons han explicat fonts jurídiques del cas al diari Poble Andorrà, la seva versió és que el resident va fer una maniobra perillosa amb el cotxe i li va tallar el pas. La reacció del metge va ser la de tocar el clàxon, com fan molts conductors en casos similars, per cridar-li l’atenció i queixar-se de la maniobra.



Segons aquesta versió, el resident argentí va aturar el cotxe i va sortir molt alterat. Aquesta reacció va agafar de sorpresa al metge, especialment quan l’home va anar cap el cotxe i suposadament hauria donat un cop al capó. L’acusat assegura que només volia fugir del lloc perquè tenia por d’acabar sent agredit. Per marxar d’allà, segons aquesta versió, hauria accelerat amb la intenció d’esquivar l’home i fugir. El cotxe hauria arrencat amb molta força i va passar per sobre del conductor d’autobús. Aquesta versió dels fets és la que s’utilitzarà per recórrer, tot i que encara no està decidit del tot, la decisió de presó provisional sense fiança dictada per la batlle de guàrdia.