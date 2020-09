Fuita d'aigua a Encamp amb afectacions als veïns de Ciutat Pubilla i Riu Aixec

El comú d'Encamp ha informat a través de les xarxes socials d'una fuita d'aigua que s'ha produït accidentalment a la parròquia per uns treballs de FEDA. En concret, l'afectació ha provocat un tall en el subministrament als veïns dels carrers Ciutat Pubilla i Riu Aixec. En aquests moments, els tècnics estan treballant per resoldre la incidència, que s'espera que estigui solucionada durant aquesta tarda. Un cop hagi finalitzat l'actuació, la corporació ho comunicarà als veïns per les xarxes socials.