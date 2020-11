La Fundació Crèdit Andorrà aporta 810 unitats de productes al Banc d'Aliments

La Fundació Crèdit Andorrà col·labora amb la Campanya de sensibilització de Càritas Andorrana amb una aportació al Banc d'Aliments de 60 caixes de productes d'higiene de la llar i corporal amb un total de 810 unitats. La fundació ha ampliat durant els últims mesos el seu suport a les diferents entitats socials del país amb les quals coopera, amb l'objectiu de contribuir a donar resposta a les necessitats de la població. A través d'un comunicat, expliquen que les circumstàncies actuals, causades per la pandèmia de la Covid-19, han agreujat la situació econòmica de moltes famílies que s'acullen a aquestes ajudes.

Així, la fundació se suma a la demanda que ha fet l'organització per col·laborar en accions solidàries en favor de les persones i famílies més desfavorides d'Andorra. Càritas Andorrana fa èmfasis en la seva crida en la importància de treballar conjuntament, de manera eficaç i coordinada. A més, també volen fer prendre consciència del malbaratament alimentari, un dels eixos del seu compromís pedagògic amb la societat.

La directora de la Fundació Crèdit Andorrà, Francesca Ros, ha expressat que tenen un fort compromís amb les persones i per aquest motiu "col·laborem amb les iniciatives que treballen per cobrir les necessitats bàsiques de la població". En aquest sentit, ha indicat que ara més que mai "ens esforcem per estar a prop dels col·lectius més vulnerables afectats especialment per la crisi actual".

La Fundació Crèdit Andorrà col·labora amb el Banc d'Aliments des de l'any 2011, i durant aquest darrer any s'ha ampliat la col·laboració arran de l'augment important de les demandes d'ajuda. De fet, aquesta ajuda es materialitza, d'una banda, amb vals de compra mensuals de productes frescos als supermercats, i de l'altra, amb el subministrament de productes alimentaris, d'higiene i de la llar de primera necessitat. Des de l'inici de la col·laboració, la fundació ha aportat més de 150.000 euros.