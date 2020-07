El Funicamp obre aquest dissabte amb un circuit d'onze rutes BTT

Tot i que habitualment el Funicamp enceta la temporada d'estiu a finals de juliol, aquest any l'obertura s'ha avançat quinze dies, per la qual cosa el giny estarà disponible a partir d'aquest dissabte, 4 de juliol, de les 9 a les 17 hores, i fins al 13 de setembre. L'objectiu d'aquest avançament és treure un major profit a un dels motors importants de la parròquia i apropar el medi natural i cultural d'Encamp tant a visitants com a residents. Així ho ha explicat aquest divendres la presidenta de la infraestructura i consellera de Finances del comú encampadà, Josefina Rodríguez, després d'indicar que també s'han implementat tota una sèrie de promocions en les tarifes i s'ha inclòs per aquesta temporada un total d'onze rutes de BTT, degudament senyalitzades, al llarg de 90 quilòmetres.



Segons ha explicat la consellera, tots els infants que siguin socis de Club Piolet i també del Club Super 3 podran gaudir del giny de manera gratuïta, els socis del Carnet Jove Andorra i Catalunya comptaran amb un descompte del 50%, i els socis de la Federació espanyola del Club de Campistes tindran una rebaixa del 10%. Així mateix, totes aquelles persones que pernoctin en algun establiment hoteler de la parròquia gaudiran d'un 2x1. Per a la resta, el preu del trajecte per persona serà de 6 euros només anada, i d'11 euros si es compra el tiquet d'anada i tornada. Com és habitual, la venda de tiquets s'oferirà a l'Oficina de Turisme del Funicamp. A més, a partir d'aquest dissabte, i durant la primera setmana de reobertura, també s'oferiran unes jornades de portes obertes per als residents del Principat.



Una altra de les novetats ha estat la creació d'un tiquet individual diari de tres viatges només de pujada per a ciclistes, que complementaran les noves rutes de bicicleta de muntanya que el comú ha senyalitzat i "traquejat" a la zona de Solanelles, Grau Roig i les Pardines. Aquest nou tiquet permetrà fer la pujada amb Funicamp i, per baixar, es podrà fer amb bici sortint des de Solanelles, passant pels Cortals, les Pardines i fins a arribar al centre d'Encamp. De les onze rutes presentades, dos són de nivell fàcil (amb una puntuació de 2 sobre 5), sis són de nivell mitjà (amb una puntuació de 3 sobre 5), i quatre són de dificultat elevada (amb una puntuació de 4 sobre 5 i de 5), encaminada només per a ciclistes experts. Del total, cinc rutes tenen un recorregut circular.



D'altra banda, el conseller de Turisme i Reactivació Econòmica, Nino Marot, ha explicat que des de Solanelles també s'han habilitat tres serveis d'autobusos que portaran als visitants fins a Pessons, i també es faran visites a l'Orri del Cubil, on es podrà gaudir d'una proposta "única" gràcies a la descoberta de l'activitat ramadera i de la transhumància sota el guiatge d'un pastor. Amb tot plegat, Marot ha confessat que durant aquesta nova temporada s'ha volgut potenciar la vessant esportiva, així com la més turística i de lleure, adaptant-la a tota mena de persones a partir dels 3 anys. La corporació no ha fet cap previsió de quin és el nombre de gent que utilitzarà el giny aquest estiu, ja que són conscients que aquest "és un any molt especial per la Covid-19". Tot i això, s'ha mostrat convençut que "el tema de les bicicletes serà un nou impuls".