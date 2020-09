Gairebé dues sancions per alcoholèmia al dia

El Cos de Policia va imposar durant el 2019 un total de 684 sancions relacionades amb la conducció sota els efectes de l'alcohol i les drogues, de les quals 183 (un 33,5% més que el 2018) tenen a veure amb positius per alcohol amb sanció administrativa i 12 amb positius per estupefaents. D'aquesta manera, les autoritats van detenir a 455 persones després de donar positiu per alcohol i superar el límit legal permès i 17 van ser detingudes per la conducció sota els efectes de les drogues. Durant el 2018, el nombre de casos positius van ser 612 i, el 2017, 448. Es tracta d'una xifra que no para de créixer des del 2014. Aquesta és una de les dades més preocupants que s'han revelat aquest dimecres durant la presentació del 8è Informe de la Mobilitat de l'Autmòbil Club d'Andorra (ACA) a la seu de MoraBanc. A més, una altra de les xifres destacades és la sinistralitat, que ha patit un repunt en els casos de camions i furgonetes, passant de 51 registrats el 2018 a 81 durant el 2019. Es tracta d'una dada que també s'ha disparat a França i, sobretot, a Espanya.



