Ganivets, navalles i armes de foc en dues detencions per lesions, amenaces i danys

La policia va detenir la setmana passada dues persones per lesions, amenaces i danys amb arma blanca. El primer dels detinguts és un home resident de 47 anys que amb una arma blanca va causar greus lesions al seu company de pis, al Pas de la Casa. En el segon cas, es tracta d’un home resident de 30 anys que va amenaçar una dona amb una navalla i una arma de foc simulada.

Així, pel que fa als fets del Pas de la Casa, van tenir lloc el passat dijous pels volts de les dotze del migdia, quan el detingut va ferir el company de pis amb l’arma blanca en el marc d’una discussió. Quan la patrulla va arribar al lloc dels fets es va trobar un home estès al llit, amb diferents erosions i talls al tronc, esquena i braços, una ferida oberta a la cella dreta i una ferida incisa a la part inferior del pectoral dret, i que segons manifestacions de la víctima li haurien estat causades pel seu company de pis amb una arma tipus ganivet, tal com fa constar la policia.

Pel que fa al segon cas, els fets van tenir lloc dilluns pels volts d’un quart de deu de la nit en un establiment hoteler d'Escaldes-Engordany, on una dona manifesta haver estat amenaçada per un home amb una arma de foc i una navalla. Els agents van constatar danys en una porta d’una habitació on es troba allotjada la dona, i que semblarien haver estat produïts per un objecte punxant, compatibles, per tant, amb una arma blanca. La investigació duta a terme per la policia va permetre identificar l’autor dels fets, un altre client de l’establiment. L’home va ser controlat posteriorment a la via pública en possessió d’un arma blanca (navalla tipus ‘papallona’ amb una fulla de deu centímetres), que és l’emprada per causar el danys. Es dona la circumstància, a més, que el port d’aquesta arma és prohibit. Pel que fa al revòlver simulat, va manifestar que el tenia a l’habitació, lloc on la policia el va localitzar.