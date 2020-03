Garantir la supervivència dels comerciants després de la crisi del coronavirus

L'associació de Propietaris de Béns Immobles (APBI), conscient de la situació que viu el país per la crisi de la Covid-19, vol ser un agent actiu que aporti propostes i solucions. Així doncs, malgrat que des del punt de vista sanitari "poc podem aportar", reflecteixen aquest dimarts en un comunicat, volen oferir tota l'ajuda possible pel que fa a l'àmbit econòmic contribuint a facilitar la supervivència de part del teixit empresarial, especialment pel que fa als comerciants, ja que "estan cridats a continuar sent un pilar fonamental de la nostra economia".

Així doncs, davant les mesures anunciades pel cap de Govern per pal·liar la crisi, en les quals "figurava l'obligatorietat que a partir d'aquest dissabte els locals comercials que no estan destinats a la venda de béns de primera necessitat han de romandre tancats", des de l'APBI es reclama "un marc legal que estableixi una relació justa i equilibrada entre el propietari i l'inquilí". En el text asseguren que la situació actual "no és justa ni equilibrada", ja que "no és responsabilitat dels comerciants haver de tancar les portes".

És per aquest motiu que des de l'APBI es demana als membres de l'associació i als propietaris en general que, en la mesura que els sigui possible, busquin fórmules que permetin adaptar els lloguers a la situació actual, almenys fins que la situació es normalitzi. També demanen que la resta d'actors implicats en aquest sector (proveïdors externs, bancs o consultors) també s'alineïn amb aquesta iniciativa i que, a més, dins del seu àmbit d'actuació donin facilitats al sector del comerç.

Tot i això, asseguren que són conscients "de què la casuística és molt variada i no és possible trobar una fórmula única que serveixi per a tots els casos" perquè no tots els comerciants pateixen la mateixa situació, ja que uns tenen una càrrega laboral més elevada que d'altres i també hi ha diferències en l'àmbit financer. Unes diferències que també els hi sorgeixen als arrendataris. Així, "el que podem demanar a totes les parts implicades és que facin propostes des de l'honestedat i la transparència", posant la situació real d'ambdues parts sobre la taula, ja que "aquesta és l'única manera de poder donar una millor resposta a una situació tan urgent com l'actual".