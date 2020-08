Gastronomia i música del país a Escaldes-Engordany

El projecte es va començar a gestar durant el mes de febrer però la pandèmia ha obligat a readaptar-lo a la situació actual. Escaldes-Engordany ha iniciat aquest divendres el programa Sabors d'Estiu, una proposta que combina gastronomia "amb una oferta d'actuacions i de concerts" de músics del país, segons ha explicat la consellera de Promoció i dinamització turística i econòmica, Meritxell Massoni. El comú ha habilitat l'aparcament de l'església Sant Pere Màrtir, a tocar del museu Carmen Thyssen, per col·locar cinc 'food-trucks' que oferiran serveis de restauració fins al pròxim 13 de setembre, entre les 18 i les 23 hores. "És una acció de promoció econòmica que pretén incentivar la producció pròpia del país", ha explicat.

La idea, i seguint les recomanacions sanitàries, és que les 'food-trucks' funcionin com un restaurant, ja que no es permetrà la venda d'aliments per consumir al carrer. A l'entrada del recinte, que compta amb un aforament màxim de 120 persones, un cambrer acompanyarà als visitants fins a la seva taula i els aproparà allò que hagin demanat. A més, l'oferta gastronòmica s'ha dividit en dues parts: d'una banda, de les 18 a les 20 hores, l'espai oferirà tapes, consumicions i cocteleria i, de l'altra, a partir de les 20 hores, s'oferirà un menú gastronòmic dissenyat pels cinc establiments de restauració que serà diferent cada setmana. Per garantir la distància social, serà el cambrer qui s'adreçarà a cadascuna de les cuines motoritzades per recollir els plats dels clients.

Pel que fa a l'oferta musical, s'oferiran concerts i actuacions cada dia amb entrada gratuïta. El conseller de Vida Cultural i Aparcament del comú, Valentí Closa, ha reconegut que aquesta iniciativa segueix la mateixa línia que el festival Colors d'Estiu, i apropar músics del Principat a la parròquia contribueix "a configurar una programació de qualitat i molt adaptada al públic familiar". La primera de les actuacions, a càrrec de la banda BSO, serà itinerant. Tindrà lloc aquest divendres, a partir de les 17 hores, i farà un recorregut des del carrer de la Unió, passant per la plaça Coprínceps, i arribant a l'aparcament de l'església, on es donarà per finalitzat a les 21 hores. La resta de propostes musicals se celebraran totes a l'escenari que el comú ha col·locat tot just al costat de les 'food-trucks'.

Closa ha explicat que s'oferirà una actuació a diari, i hi prendran part formacions que recentment han actuat pels carrers d'Andorra en el marc del cicle ON-Carrer impulsat per la Fundació ONCA, com és el cas del duo format per Efrem Roca i Míriam Manubens o Green Note. Des del comú també s'ha agraït la col·laboració del Thyssen, que oferirà als visitants entrades 2x1 per al museu i també organitzarà tallers a l'exterior relacionats amb la gastronomia. Tots els concerts començaran a partir de les 19 hores. Un dels actes a destacar, segons el conseller, és el del dissabte dia 12 de setembre, on es canviarà el format de les actuacions i tindrà lloc un espectacle infantil.