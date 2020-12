Un mes després, la Generalitat segueix “estudiant” l'assimilació d'Andorra amb l'Alt Urgell

El cap de Govern, Xavier Espot, ha reconegut aquest dilluns que el repunt de casos viscut a Catalunya els darrers dies “no és una bona notícia” per a l'equiparació del Principat amb l'Alt Urgell, però ha declarat que segueixen defensant una decisió que consideren "justa" per la mobilitat dels dos territoris, ja que "respon a interessos conjunts". A més, ha destacat que la bona feina d'Andorra i de l'Alt Urgell per contenir la pandèmia fa que no hi hagi "un risc de rebrot".



“A ningú se li escapa que l'increment de casos a Catalunya dels darrers dies és una mala noticia i que no ajuda a què la Generalitat avanci en la petició que els vam fer arribar fa un mes perquè assimilin els dos territoris i facilitin, d'aquesta manera, la mobilitat lliure de vehicles”, ha admès Espot, qui s'ha mostrat “optimista” amb una resolució propera i favorable, malgrat que fa ja un mes que les autoritats andorranes van fet arribar a les catalanes la seva petició perquè, com va passar durant el confinament de la primera onada de la pandèmia el Principat s'integri a l'Alt Urgell.