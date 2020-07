La Generalitat no descarta el confinament domiciliari al Segrià

El director del Servei Català de la Salut (SCS), Adrià Comella, ha assegurat aquest dimarts al vespre que l'Hospital Arnau de Vilanova i l'Institut Català de la Salut (ICS) "s'estan preparant per donar una millor resposta a l'augment de casos de covid-19 a la zona del Segrià". Comella ha avançat els pròxims passos que pensa fer el Govern: d'una banda, incorporar altres professionals del territori, "tant per cobrir les vacances dels sanitaris com per reforçar l'actual equip", i, de l'altra, derivar a altres centres de Catalunya alguns pacients menys crítics, "de covid o no", per tal de "combinar una bona resposta al covid-19 amb la resta d'atencions ordinàries".

El director de l'ICS ha assegurat que "hi ha 260 persones de Lleida i de fora disposades a incorporar-se quan faci falta", algunes de les quals "s'han reduït les vacances a la meitat". Les mesures no es quedaran aquí, ja que el mateix Comella ha dit que se'n detallaran de noves les pròximes hores. "S'estan avaluant alternatives des del punt de vista del control epidemiològic per tal de protegir la població més vulnerable", ha dit sense més detalls. El col·lectiu que es considera de risc més alt està format per unes 40.000 persones grans i/o amb malalties circulatòries o respiratòries, ha calculat. "La lluita serà llarga, n'hem de ser conscients i seguir les recomanacions", ha conclòs.

De moment, el Govern evita dir si preveu el confinament domiciliari al Segrià, que es troba en confinament perimetral (es permet la mobilitat interna per la comarca) des de dissabte. La mesura implicaria la reclusió de la població a casa tret de casos de primera necessitat, emergència o si es treballa en un servei essencial. És una decisió que s'ha plantejat perquè la corba epidemiològica s'ha disparat i es preveu un degoteig constant i força accelerat dels contagis durant setmanes, però la portaveu del Govern i consellera de Presidència, Meritxell Budó, ha afirmat que ara per ara "no està sobre la taula". Amb tot, no ha descartat l'enduriment de les restriccions si les dades epidemiològiques empitjoren i les mèdiques ho recomanen. Si les dades apunten que cal dur a terme mesures més contundents, "el Govern ho farà", ha dit.

Els hospitals de la regió sanitària de Lleida –formada per les comarques de les Garrigues, la Noguera, el Pla d’Urgell, la Segarra, el Segrià i l'Urgell– tenen ingressats actualment 68 pacients amb covid-19, 6 dels quals han entrat a l'UCI, segons les dades facilitades per la conselleria de Salut. En concret, 44 persones són ateses a l'Hospital Arnau de Vilanova, 6 a l'UCI i 38 en planta; l'Hospital Universitari Santa Maria tracta dues persones a cures intensives i 22 persones més estan ingressades en centres privats de la ciutat de Lleida.

Almacelles reclama un confinament "selectiu"

L'alcalde del municipi segrianenc d'Almacelles, Josep Ibarz, ha reclamat aquest dimarts al Govern que el confinament del Segrià sigui "més selectiu" i que "únicament afecti els nuclis o les zones urbanes on s'hagin detectat brots importants d'infecció". Des del consistori demanen que el confinament perimetral no afecti tots els municipis de la comarca, perquè "n'hi ha molts que no tenen ni un sol infectat des de fa setmanes". Segons informa l'ACN, Ibarz ha fet arribar aquesta petició al delegat del Govern a Lleida, Ramon Farré, i al subdelegat del govern espanyol, José Crespín.

Amb prop de 7.500 habitants, Almacelles "només ha confirmat deu casos a data d'avui", ha assegurat l'alcalde, si bé les dades de Salut eleven a 46 els positius detectats. Ibarz ha sol·licitat que, tal com en el seu dia es va fer a la conca d'Òdena en relació a l'Anoia, no es confini tota la comarca sinó que es restringeixi el moviment entre les poblacions on s'hagin identificat brots actius. L'alcalde considera que s'evitaria "perjudicar l'economia local", ja que les restriccions suposarien el tancament de prop de 200 establiments, entre comerços i altres negocis, 14 terrasses de bars i restaurants, la llar d'infants, les piscines municipals i altres equipaments.

El consistori ha destacat que aquesta mateixa setmana ha iniciat un seguit de restriccions, com ara deixar un altre cop el mercat sense una trentena de parades no alimentàries, reduir l'aforament de les piscines de 500 a 350 persones o informar a totes les explotacions ramaderes i agràries dels passos a seguir per mantenir la seguretat i la higiene en el treball. A més, ha dit Ibarz, el municipi ha reprès les tasques de desinfecció en els espais públics, vials i llocs més concorreguts de la població.