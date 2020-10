La Generalitat garanteix el pas de la frontera hispanoandorrana

La cúpula directiva del Procicat, el Pla territorial de protecció civil de Catalunya, ha comparegut aquest diumenge al vespre a través de la televisió catalana per aclarir els dubtes entorn el nou toc de queda català. Des d'Andorra s'ha seguit amb atenció la roda de premsa en directe, per saber si el conseller d'interior, Miquel Sàmper, es pronunciava sobre la mobilitat a la frontera hispanoandorrana.

Ha estat una periodista del diari El Segre que, en la primera pregunta de la compareixença, ha demanat saber com quedaria el pas entre Andorra i Catalunya. Sàmper no ha donat molts detalls però ha assegurat que "a data d'avui les sortides de la comunitat (de Catalunya) no estan restringides fruit del toc de queda i l'estat d'alarma decretats". Aquesta declaració coincidiria amb el que assegurava a aquest diari, l'ambaixador espanyol a Andorra, Àngel Ros, el qual ha recalcat que la frontera no quedarà tancada, sinó que serà la circulació la que estarà restringida.

El conseller d'interior, però, ha admès que el toc de queda, malgrat entrar en vigor aquesta nit, no tindrà efectes sancionadors fins dilluns, i durant la matinada de diumenge a dilluns es faran controls recordatoris. També ha assegurat que hauran d'estudiar el decret que els han aprovat des de Madrid, ja que "no és com s'esperaven".