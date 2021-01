La Generalitat no havia avançat a Andorra les noves mesures

Reaccions del Govern al fet que Catalunya hagi decidit que a partir de dijous sigui vigent un confinament municipal i que decaigui, per tant, l'assimilació d'Andorra a l'Alt Urgell. El ministre de Salut, Joan Martínez Benazet, ha explicat aquest dilluns a la tarda que s'havien assabentat al mateix temps que els mitjans de comunicació, és a dir, que no hi havia hagut una comunicació prèvia, però ha manifestat que s'entén ja que veient les dades de la pandèmia a Catalunya és evident que són decisions que "es prenen molt ràpidament".

Així, ha destacat que si Andorra estigués en la situació de dos mesos enrere, quan hi va haver un repunt molt important de casos, també hauria pres "decisions molt ràpides". " Entenc que la decisió ve donada per l'escalada" de casos i les dades d'ocupació a les UCIs, ha destacat Martínez Benazet, afegint que "òbviament" això té una afectació sobre Andorra i ha augurat que en els pròxims dos mesos encara es patirà "una mica" fins que no s'aconsegueixi contenir els casos i es vagi "apaivagant i controlant" la pandèmia. A més, ha destacat que "era previsible" que si la situació no millorava els països de l'entorn prenguessin mesures.

Així, ha recordat que arreu d'Europa la situació està "descontrolada" un fet al qual, ha afegit, han contribuït les festes de Nadal, que són períodes de contactes "socials massius i simultanis" que evidentment tenen un impacte en la propagació del virus.