La Generalitat posposa els desplaçaments entre comarques fins dimecres

El Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) ha fet pública la limitació de la mobilitat fora de comarca per visitar familiars o "gent propera" del 23 de desembre al 6 de gener. Aquest anunci, per tant, provoca que el trànsit entre Andorra i l'Alt Urgell pugui ser efectiu a partir d'aquest dilluns, malgrat que s'especifica que no podran arribar al Principat residents d'altres comarques, quan fins ara s'havia anunciat el contrari.

A més, en el text s'estableix que només es podran moure pel Principat i l'Alt Urgell "les persones residents" d'aquests indrets, ja que "es considera que la comarca de l'Alt Urgell presenta especials particularitats, atès que manté amb el Principat d'Andorra excepcionals vincles i relacions socials, econòmiques i personals que, amb una llarga tradició històrica, condicionen la vida quotidiana de la seva població".

En l'escrit es recorda també que tots els desplaçaments s'han de fer mantenint la bombolla de convivència i complint les mesures de seguretat relatives a reunions i trobades familiars de caràcter social. El document justifica la restricció "com a mesura per fer front a la concurrència de gent en període vacacional".