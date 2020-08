La Generalitat es prepara per a "mesures més dràstiques" si continua el ritme de contagis

"Màxima precaució a tota la ciutadania de Catalunya per protegir-nos del covid-19", ha dit a Twitter el president de la Generalitat de Catalunya, Quim Torra, que aquest matí s'ha reunit telemàticament amb el vicepresident del Govern i conseller d'Economia i Hisenda, Pere Aragonès; la consellera de la Presidència, Meritxell Budó; el conseller d'Interior, Miquel Buch; la consellera de Salut, Alba Vergés, i el secretari de Salut Pública, Josep Maria Argimon, per seguir l'evolució del covid-19 a Catalunya.



Així, un cop ha acabat la reunió on ha estat informat de com avança el virus a casa nostra, Torra ha assegurat que a Catalunya estem "en una situació complexa" i ha plantejat que potser caldrà endurir les restriccions: "Si continua l'evolució que avui hem analitzat a la reunió de seguiment, haurem de tornar a prendre mesures més dràstiques. Més que mai: Màscara-Distància-Mans".



Una de les regions on més ha augmentat la transmissió del virus és el Camp de Tarragona: s'han registrat 334 casos positius de coronavirus, 133 dels quals concentrats a Reus, en els últims set dies. Després d'uns dies amb un creixement sostingut de contagis, el repunt de contagis a Reus ha fet que el departament de Salut es decideixi a fer cribatges massius a tres barris de la segona ciutat més poblada de Tarragona: la Sardana, la Pastoreta i Monestir. L'estratègia de detecció de contagiats asimptomàtics són veïns d'entre 20 i 50 anys, sobretot si tenen una vida social activa. El cribatge començarà aquest divendres i s'allargarà fins al dilluns 24 d'agost. Salut vol fer un total de 1.000 proves diàries.



774 contagis nous a Catalunya

Segons ha comunicat el departament de Salut aquest matí, Catalunya ha registrat 774 contagis nous de covid-19, 540 dels quals confirmats amb una prova PCR, una xifra que eleva a 94.444 les persones que han contret la malaltia des de l'inici de la pandèmia. Respecte a les dades d'ahir, avui hi ha 12 persones més ingressades als hospitals (671), 132 de les quals a l'UCI (2 més que ahir). Salut també suma tretze víctimes mortals més al còmput total (12.912) i eleva fins a 149,09 el risc de rebrot al conjunt del país, més de dos punts superior al d'ahir (146,72).