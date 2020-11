La Generalitat proposarà la pròrroga de totes les restriccions, entre les quals la d'entrar a Andorra, quinze dies més

El departament de Salut proposarà aquesta setmana al Procicat la pròrroga durant quinze dies més de totes les restriccions que hi ha actualment en vigor contra la Covid-19 per continuar reduint els indicadors epidemiològics. La consellera de Salut, Alba Vergés, ha assegurat aquest dilluns que al conjunt del país està baixant molt lentament la propagació del virus "gràcies a l'esforç de tothom" però que ara s'encara el procés més complex: consolidar la tendència a la baixa: "No podem córrer i necessitem més temps perquè les restriccions continuïn fent efecte".

El secretari general de Salut, Marc Ramentol, ja havia avançat al matí en una entrevista a RAC1 la possibilitat de demanar aquesta renovació per intentar doblegar la corba. "Totes les mesures que hem pres estan tenint impacte. Els contagis estan baixant, a un ritme molt lent però baixen. L'epidèmia s'està empetitint a un ritme més lent del que ens agradaria, però això és conseqüència de les mesures preses", ha apuntat, en referència al confinament municipal de cap de setmana i el perimetral del país en dies laborables, el tancament de bars i restaurants, el toc de queda (ja prorrogat) i la suspensió de les activitats que requereixen interacció social, com les culturals o les esportives.

Vergés ha insistit que al llarg d'aquesta setmana es produiran reunions a diferents nivells de Govern amb tècnics i experts "per polir i tancar tots els detalls". "Avançar escenaris de desescalada quan encara no hem arribat al pic de la pressió assistencial em sembla arriscat", ha afegit Ramentol. Malgrat les converses pendents, tot fa pensar que el Procicat, on hi ha representades diferents àrees de la Generalitat i està liderant Salut i Interior, acabarà fent cas de la proposta de departament.

Pic assistencial a finals d'aquesta setmana

Les autoritats sanitàries pronostiquen que la situació epidemiològica haurà millorat després de quinze dies amb les actuals restriccions, però han enviat un missatge clar: arriben mesos complicats per l'hivern. Vergés, de fet, ha admès que la possibilitat que es doni una tercera onada "és molt alta". Tot i que aquest dilluns han baixat els nous contagis diaris (+2.298) respecte a les últimes setmanes i la taxa de contagi (R), indicador clau que mesura el ritme de noves infeccions, continua per sota de l'1 (0,92) però estancat, les hospitalitzacions encara pugen: ja hi ha 2.793 ingressats i 578 persones a l'UCI entre llits públics i privats. Les últimes hores hi ha hagut 35 morts més.