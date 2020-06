Gesta andorrana

El Reial Madrid podria quedar fora de les semifinals de la Lliga de bàsquet per primer cop en 12 anys després de caure contra el Morabanc Andorra (91-75). Amb dues derrotes i dues victòries al grup B d’aquesta fase final a València, els homes de Pablo Laso ja no depenen d’ells mateixos.



Un partit rodat pels homes d' Ibon Navarro, que van dominar durant bona part de l'enfrontament tot i les conegudes baixes sobretot entre els homes alts, i van situar el nom d'Andorra entre els anomenats "temes del moment" a Espanya. De fet, quan va acabar el partit, Andorra va ser durant una estona l'etiqueta més comentada a la xarxa social Twitter en l'àmbit espanyol.



Tornant al bàsquet, les opcions del Morabanc de seguir en la competició continuen vives. El triomf del València sobre el San Pablo Burgos (94-90) significa que si els valencians derroten el Gran Canària en l’última jornada, demà, el Madrid estarà eliminat encara que derroti el Saragossa. El València lidera el grup amb tres victòries i una derrota, per davant de quatre equips amb dues victòries i dues derrotes: El Morabanc Andorra, el San Pablo Burgos, el Reial Madrid i el Gran Canària. Si el València guanya el seu últim partit, el segon semifinalista seria el guanyador del duel directe entre el Morabanc Andorra i el San Pablo.