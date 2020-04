Gilbert Montané denunciarà dos digitals espanyols per publicar informació falsa contra el casino

Un jutjat de Madrid ha arxivat la querella criminal de l'empresari andorrà, Gilbert Montané, contra el digital OK Diario, per haver publicat informació on se l'acusava d'haver subornat l'ex cap de Govern, Antoni Martí, per obtenir la llicència del futur casino d'Andorra. Les mateixes notícies van ser reproduïdes també per un altre digital anomenat La Valira.

A la via penal li segueix ara la via civil, en virtut de la qual Montané demanarà una indemnització a totes dues pàgines web. L'empresari té previst presentar una demanda per danys i perjudicis en relació a "un contingut fals que reproduïa una conversa de la qual mai se n'ha provat ni se'n podrà provar l'autenticitat", i en la que un detectiu i una persona sense identificar explicaven que Montané hauria donat diners a Martí per aconseguir la concessió del casino.

El detectiu, una de les dues persones que suposadament protagonitza la conversa, va desmentir d'un dia per l'altre que aquella fos la seva veu i els dos digitals van aturar de cop la publicació de més informació relacionada amb aquest suposat cas. L'empresari, soci de Jocs S.A, l'empresa guanyadora del concurs del futur casino d'Andorra, demanarà ara que, "un cop sabut que la informació era inventada", es restableixi "la meva honorabilitat i es compensin els danys ocasionats per unes notícies inventades que no tenen cap altre objectiu que fer mal a la meva persona i a l'empresa que ha guanyat el concurs del casino".