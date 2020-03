Escaldes-Engordany demana al Govern que aturi la construcció

Després que aquest diumenge al vespre el comú d'Escaldes-Engordany expressés "confusió i sorpresa" a través de les xarxes socials pel fet que la construcció continués operativa, la cònsol major de la parròquia, Rosa Gili, ha demanat aquest dilluns al Govern que aturi el sector. "Hem de ser coherents amb les indicacions que fem de quedar-nos a casa perquè en cas contrari l'esforç dels altres no servirà de res", ha dit. A més, ha afegit, la construcció "no és un sector de primera necessitat".

👉🏻 Vistes les incongruències manifestes als criteris de compliment del tancament de sectors, el @comuee es pregunta perquè el @GovernAndorra NO DETÉ la construcció i tots els sectors no essencials/de primera necessitat, dacord amb el que diu el seu decret



😳 Confusió i sorpresa pic.twitter.com/8AxVH7bREv — Escaldes-Engordany (@comuee) March 15, 2020

Gili ha explicat que durant aquest diumenge es va reunir amb el cap de Govern, Xavier Espot, per demanar-li sense èxit el tancament del sector. "Si aquest dilluns la gent es belluga –ha afirmat la cònsol–, no estarem actuant com la situació es mereix, tenim moltes obres en curs i ens arriben moltes consultes sobre un tema sobre el qual no tenim competències". Per últim, Gili ha volgut aclarir que "no volen treure cap tipus de rèdit polític, però és un tema que ens preocupa i hem d'estar alertes".