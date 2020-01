El 'Gloria' arriba amb força i continuarà fins aquest dijous al matí

El temporal 'Gloria' ha arribat al Principat i la neu ha fet acte de presència a totes les cotes aquesta matinada de dimecres a causa d’una massa de núvols humida. Les precipitacions han deixat fins a 10 cm de neu a la vall central, entre 20 i 30 cm a 1.500 metres i fins a 40 cm de neu a 2.000 metres. Des del Servei Meteorològic Nacional han declarat que en aquests instants de matí ens trobem amb una pausa amb precipitacions febles però que a primera hora de la tarda tornaran a venir precipitacions intenses amb cota de neu a tot el Principat, que es preveu que deixi fins a 20 cm a la vall central.

Les precipitacions disminuiran al vespre per l’arribada d’una massa d’aire càlida que tant sols deixarà neu a partir de 1.900 metres. Tot i així, des del servei alerten que durant la nit i la matinada hi haurà una baixada de la temperatura que tornarà a deixar nevades a totes les cotes del país i s’allargaran fins el matí d’aquest dijous. En aquests instants, des de Protecció Civil es demana precaució pel risc d’allaus, que es troba a nivell 4. En aquest sentit, els bombers estan efectuant sortides al llarg de tot el matí, principalment, per caigudes d'abres.

Les precipitacions persistiran durant tot el dia a #Andorra



Seran en forma de #neu ❄️a gairebé totes les cotes fins almenys al migdia.



Durant el matí anirem informant de l'evolució de la situació i el canvi de previsió meteorològica @BombersAndorra pic.twitter.com/a8bAauKX14 — Servei Meteo d'Andorra (@MeteoAnd_OECC) January 22, 2020

El director de Mobilitat, Jaume Bonell, ha alertat que el principal problema a les vies és “la carretera hipergelada” entre la Massana i Escaldes-Engordany i d'Encamp a Escaldes-Engordany. “Prudència i paciència”, ha recomanat Bonell als conductors que es troben a les carreteres. Els camions tenen restriccions en l’accés a França i la circulació és complicada fins a Ax-les-Thermes. La neu també està provocant que el transport públic es trobi col·lapsat i el Govern ha informat que l’activitat de l’esquí escolar se suspèn per aquest dimecres.

El Govern informa que l'activitat d'esquí escolar d'avui dimecres 22 de gener queda anul·lada a causa de les inclemències meteorològiques. #esquíescolar — Govern d’Andorra (@GovernAndorra) January 22, 2020

La fase groga està activada des de la frontera hispanoandorrana fins a Anyós a la Vall del Nord i fins a Canillo a la Vall d’Orient, amb neu a la carretera i l’obligatorietat d’ equipaments especials. A partir de l’encreuament de Sispony i de Canillo la fase és taronja, amb gel a la carretera. La fase negra, amb la via intransitable, s’ha instaurat al Port d’Envalira, la Coma de Ransol, a la carretera de Montaup i a la carretera de Sorteny. També s’està valorant mantenir oberta la via d’accés a Arcalís i s’ha tancat el coll de Pimorent.

#FaseNegra #Tall CG2-Port d'Envalira, zona coma de Ransol, CS-260 Montaup,C/Sorteny |Fase Toronja CG2- Meritxell i CG3- Ordino | #FaseGroga a tot el Principat i RN22- Accés França| Restrició19T RN22-Accés França — Mobilitat Andorra (@Mobilitat_AND) January 22, 2020

D'altra banda, FEDA ha informat que a causa de l'acumulació de neu, hi ha hagut talls en les línies que comuniquen amb França i Espanya, que han provocat que hi hagi hagut alguns microtalls en diferents punts del país. Tot i així, des de la companyia asseguren que, a hores d'ara, els talls estan resolts.

Us informem que a causa de l’acumulació de neu hi ha hagut talls en les línies que comuniquen amb França i Espanya. Per això hi ha hagut alguns talls de pocs segons en diferents punts del país. (1/2) — FEDA (@FEDA_Andorra) January 22, 2020

Una setantena d'efectius més a Andorra la Vella

El comú d’Andorra la Vella ha informat a través d’un comunicat de l’activació d’una setantena d’efectius al carrer per l’arribada del temporal des d’aquesta matinada, amb una setantena d’efectius a banda del Servei de Circulació. Cinc vehicles equipats amb pala i saladora estan retiran durant el matí d’aquest dimecres la neu de les vies principals. A més, quatre quads equipats i un multicultor netegen les voravies i el passeig del riu.

651x366 Els operaris retiren els les llums de Nadal de la plaça del Poble. / T. N. Els operaris retiren els les llums de Nadal de la plaça del Poble. / T. N.

Des de la corporació ha recordat a la ciutadania la obligatorietat de retirar la neu i mantenir neta la vorera del seu terreny, local, comerç, edifici o finca, evitant llençar la neu acumulada a la calçada i deixant-la amuntegada sobre la voravia per tal que els operaris del comú la puguin retirar. D’altra banda, s’ha tancat l’acccés a l’aparcament Fener 1 i l’accés al carrer Prada Casadet, on els operaris estan retirant les branques per evitar accidents. La resta d’ aparcaments comunals de la parròquia estan oberts i amb les barreres pujades. L’accés a la plaça del Poble està limitat des de primera hora del matí perquè el pes de la neu ha fet caure el sostre de llum de Nadal.

Encamp obre tots els aparcaments horitzontals

D'altra banda, el comú d'Encamp també ha obert tots els aparcaments horitzontals amb barrera, fins a nou avís, amb la finalitat d'agilitzar els treballs de treta de neu. Pel que fa als abonats dels aparcaments afectats amb l'obertura de les barreres, si no poden estacionar per trobar-se el pàrquing complet, tindran reservada una plaça a l'aparcament dels Arínsols o al del complex, sense cost addicional. Prèviament hauran de trucar al telèfon del servei d'aparcaments per proveir-se d'una targeta.

Tanmateix, es demana a tots els ciutadans la seva col·laboració retirant els vehicles de la via pública, amb la finalitat de poder dur a terme la treta de neu de forma efectiva.

Activat el Pla d’actuació de nevades de la Seu

L’ajuntament de la Seu d’Urgell ha activat des de primera hora d’aquest dimecres al matí el Pla d’actuació de nevades del municipi per abordar la intensa nevada, iniciada aquesta matinada, per retirar la neu de voreres, accessos a edificis públics i ferm dels carrers de la ciutat amb l’objectiu de facilitar la mobilitat a tot el terme municipal.

Pel que fa a les incidències de la nevada en el funcionament dels diferents centres escolars de la Seu i Castellciutat, el col·legi Albert Vives ha hagut de suspendre les classes per manca de llum i calefacció a causa d’una avaria que afecta la zona.

Des de l’escola i institut La Valira s’ha informat que “molts” docents no han pogut arribar fins al centre, fet que comporta “no poder garantir el desenvolupament de les classes amb normalitat”. També hi ha alumnes que no han pogut arribar al centre. La resta de centres educatius no presenten, ara per ara, cap incidència.