L'os Goiat perd el collar GPS que el geolocalitzava via satèl·lit

El collar GPS que geolocalitzava l'os Goiat via satèl·lit es va localitzar dimarts a la Ribagorça aragonesa. Després de quinze dies sense captar cap moviment, personal tècnic es va desplaçar fins a la zona del registre de l'últim senyal i va recuperar el dispositiu.



Es creu que Goiat va perdre el collar el 15 d'octubre. El dispositiu, que es troba en bones condicions, permetrà recuperar localitzacions no enviades i dades d'activitat de l'exemplar dels darrers dos anys, segons Territori i Sostenibilitat.



Goiat serà identificable per les marques auriculars que porta. Ara no hi ha cap os al Pirineu amb seguiment per GPS, després que el govern francès confirmés que la transmissió dels dispositius de les femelles Sorita i Claverina no funciona.