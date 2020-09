El Govern replica que Nacions Unides “en cap cas” considera represaliades Stop Violències i la seva presidenta

El Govern, de boca del seu portaveu Eric Jover, ha volgut matisar el missatge llençat aquest mateix dimecres per l’advocada d’Stop Violències, Clara Serra, qui ha denunciat la “persecució judicial” que pateixen tant l’associació com la seva presidenta, Vanessa Mendoza. Si al matí, la lletrada explicava que a l’informe publicat aquest setembre per les Nacions Unides apareixen els noms de l’entitat i la seva presidenta com a “represaliades” pel Govern, a la tarda, Jover ha indicat que Nacions Unides “en cap cas les considera com a represaliades sinó que l’informe només recull la informació que li transmet Stop Violències, sense que aquesta hagi estat verificada la seva veracitat”.

“Estem parlant d’una temàtica que aixeca passions, que té posicionaments contraposats i diria que el debat és necessari, ara bé, també és veritat que hem de mantenir el debat al voltant de la veracitat, i en algun moment l'executiu va considerar que aquesta associació, en algun moment, va superar aquesta línia. Per això el Govern va dur les declaracions fetes per l’associació a la fiscalia, perquè entenia que atacaven directament a les institucions andorranes i als seus treballadors”, ha argumentat el portaveu.

Jover ha dit que el Govern no es presentarà com acusació particular en cas que s’enceti un procés judicial. “Ja s’esclariran els fonaments de les declaracions que es van fer, però l'executiu es desmarca ara d’aquest procés i és a la justícia a qui pertoca treballar-hi”, ha afegit.

Mari Pau Naranjo, directora interina de l’AFA

En un altre ordre de coses, Jover ha confirmat que el consell d’administració de l’Autoritat Financera Andorrana ( AFA) ha comunicat al Govern que la persona que desenvoluparà la tasca de director general interí és Mari Pau Naranjo. “Estem treballant perquè en uns terminis el més breu possible puguem anunciar qui serà la persona que agafarà el relleu de Ramón López”, ha dit el portaveu. “Volíem que no hi hagués un buit de poder durant aquest procés i no volem que passi massa temps per anunciar qui serà el successor, però encara els farem esperar alguns dies”, ha conclòs el ministre.