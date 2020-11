El Govern agilitza el procediment per cobrar les sancions per saltar-se les mesures antiCovid

El Govern ha aprovat aquest dimecres la modificació de la Llei qualificada de Seguretat Pública i de la Llei general de Sanitat, que “preveu mesures obligatòries per protegir la salut pública”, segons ha introduït el ministre de Justícia i Interior, Josep Maria Rossell. “L'objectiu és reforçar la base jurídica d'aquestes dues lleis, que ara potser no donen totes les garanties, o les donen a llarg termini”, ha afegit el ministre. Un dels aspectes destacats és que la modificació facilitarà que el Govern pugui requerir els comuns perquè els agents de circulació realitzin, per exemple, inspeccions. També preveu un règim sancionador “molt més àgil”, amb la imposició de multes en el cas de faltes lleus, perquè es tramiten a través de Seguretat Pública. Les modificacions és previst que entrin en vigor durant aquest mes de desembre.



Que les infraccions lleus es puguin tramitar i sancionar a través de la llei de Seguretat Pública significa que la seva tramitació sigui molt més àgil i que, per exemple, un policia que vegi algú sense mascareta pugui fer un atestat i ja li pugui imposar la sanció a l'infractor. “Els terminis són molt més curts i les sancions són molt més efectives”, ha observat Rossell.



Les multes aplicables a les sancions lleus, que són de 200 euros, es posen en casos de no utilitzar els elements de protecció ordenats –com les mascaretes– o per participar en activitats quan aquestes estiguin restringides per les autoritats. En una escala superior, que obeeix a un procés sancionador més lent, superar l'aforament màxim en locals o saltar-se un confinament comporta una multa de 500 euros. I saltar-se una restricció de mobilitat, més de 1.000 euros. Les sancions es disparen quan algunes d'aquestes conductes siguin reincidents.