El Govern posa "fil a l'agulla" per fer front a drogodependències i problemes conductuals

El Govern ha decidit “posar fil a l’agulla” per poder donar resposta als problemes que presenten joves que tenen trastorns conductuals o problemes de drogodependència. Per aquest motiu, s’ha creat una taula ministerial per abordar la situació i poder “donar la millor resposta” a aquests casos, tal com ha explicat el cap de Govern, Xavier Espot, que ha afegit que a partir d’ara aquesta taula ministerial es reunirà amb una periodicitat quinzenal per tal de dissenyar les polítiques a implementar. En aquest sentit, ha manifestat que es tracta de “federar” les diferents accions que els ministeris duen a terme. El cap de Govern ha emfasitzat que cal que es faci un “seguiment individualitzat de totes i cadascuna de les persones que tenen problemes conductuals i d'addicció a les drogues”, afegint que “no pot ser que en un país com el nostre on tots ens coneixem” no es pugui saber “quins casos concrets, quins recursos se'ls proporciona i quins se'ls ha de proporcionar per donar-los la millor atenció”.

Espot ha manifestat que cal reconèixer que la problemàtica existeix i que “s’ha d’afrontar” i ha remarcat que des de l’executiu ja s’està fent feina, com per exemple reimpulsant el Pla nacional contra les drogodependències, o el servei d’atenció a adolescents en risc que actualment atén deu joves. Ara bé, cal analitzar si calen més recursos, ha reconegut Espot, ja que no cal ser “autocomplaents” i “avançar i fer esforços amb les famílies i joves que tenen aquests problemes”. En aquest sentit, també ha avançat que a l'estiu ja estarà també en marxa el pla nacional de salut mental, que serà un altre eix important per lluitar contra aquests problemes.

Espot no ha volgut donar xifres de joves que pateixen problemes conductuals o d'addicció a les drogues ja que creuen que cal determinar molt bé els diferents casos. També ha manifestat que les darreres xifres que es tenen a l’abast no indicaven un augment del consum però sí un consum a edats més joves. En aquest sentit, ha afegit que si bé no es pot dir si el problema ha augmentat el que sí és clar és que “socialment hi ha una situació d'alarma o de preocupació que ha anat creixent”. Per aquest motiu, a les reunions que han de mantenir tant els ministres i els secretaris d’Estat es faran intervenir també els actors que estiguin implicats en les polítiques que es discuteixin, així com els joves i les famílies implicades.

Espot ha manifestat que de les reunions ministerials que es duguin a terme poden sortir “nous recursos amb programes o noves accions” i ha posat com a exemple que es podria decidir incrementar la vigilància policial al voltant de les escoles o parcs. Pel que fa a la demanda de les famílies que el centre d'atenció privat que hi ha al país es pogués incloure a la cartera de serveis, Espot ha destacat que és evident que tots els recursos dels quals es pugui disposar, el Govern els inclourà però ha recordat que cal que aquest centre estigui, primer, certificat.

A la reunió d'aquest dimarts han pres part el ministre de Salut, Joan Martínez Benazet; el d’Afers Socials, Habitatge i Joventut, Víctor Filloy; el de Justícia i Interior, Josep Maria Rossell, i la titular d'Educació i Ensenyament Superior, Ester Vilarrubla. A més, hi eren presents els secretaris d’Estat de Salut, Afers Socials i Justícia i Interior, Helena Mas, Teresa Milà i Joan León, respectivament, així com la directora de l’àrea d'Inspecció i Qualitat Educativa, Marie Pagès.