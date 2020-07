El Govern català aixeca el confinament perimetral al Segrià

El Govern aixeca el confinament perimetral del Segrià i relaxa algunes restriccions després que la corba epidemiològica doni una certa treva a la comarca. En les properes hores, Lleida podrà recuperar part de l'activitat comercial, cultural i esportiva, sempre que no se superi el 50% de l'aforament, però l'hostaleria i la restauració només podrà obrir les terrasses a la meitat de la seva capacitat. Pel que fa a les interaccions socials, la Generalitat prohibeix les trobades de més de deu persones, tant en l'espai públic com en el privat.

Quinze dies després que s'apliquessin les mesures de contenció a la comarca del Segrià, la consellera de Salut, Alba Vergés, ha assegurat que Lleida comença a doblegar la corba, perquè la taxa de contagi (que calcula quantes persones contagia de mitjana un infectat)s'ha reduït a 1, però ha alertat que s'ha d'estar molt atent. "Lleida està en zona vermella. El panorama és complicat i hem de seguir aplicant mesures", ha afirmat Vergés, que ha afegit: "La situació ni de bon tros és per relaxar-nos o per plantejar-nos-la com a bona, però podem relaxar algunes restriccions", ha assegurat.

Vergés ja havia dit aquest matí que veia "més controlada" la situació epidemiològica a Lleida, amb unes millors tendències, i no havia descartat que es poguessin flexibilitzar algunes restriccions. De fet, la consellera havia avançat que el Govern decidiria aquest mateix dimecres en una reunió del Procicat les "noves accions". Acompanyada de la consellera de la Presidència i portaveu del Govern, Meritxell Budó, i el delegat territorial de la Generalitat a Lleida, Ramon Farré, la titular del departament de Salut compareix per explicar les noves mesures aprovades pel Procicat per a Ponent. "