El Govern alerta d'uns nous tipus de preservatius falsificats

El ministeri de Salut ja va alertar a mitjans de maig i a finals de juny de la presència de falsificacions dels preservatius de la marca Durex. Com a conseqüència de la investigació que s'està duent a terme, el Govern informa que s'han detectat unitats falsificades d'un altre producte de Durex. En aquest cas es tracta del lot 1000329400 del producte "Durex Mutual Climax 12 preservativos".

Els preservatius originals fabricats per Reckit Benckiser Healthcare Ltd, Regne Unit, es troben comercialitzats al mercat espanyol. El producte falsificat pot identificar-se per la data per la data de caducitat que en el lot 1000329400 del producte original és 2021-09, mentre que la del producte falsificat és 2024-07. A més, la informació que acompanya aquest lot no està en espanyol. Així, des del Govern s'informa els establiments que si disposen del lot afectat, el retirin de la venda i recomana no utilitzar-lo en cas que s'hagi adquirit.