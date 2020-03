El Govern acorda tancar l'escola andorrana de batxillerat divendres i tots els centres el dilluns

Donat que la filla de la dona de 87 anys que ha donat positiu a les analítiques de coronavirus és mestra i el seu marit també i que això pugui suposar un alt risc de contaminació comunitària, el Govern ha pres la decisió de tancar l' escola andorrana de batxillerat ja aquest divendres. La resta d'escoles bressol, de primària, secundària, formació professional i universitats seran tancades el dilluns, tenint en compte que els infants i joves són "un vector de transmissió" i es recomana que ja aquest divendres no s'hi assisteixi. La mesura es mantindrà 30 dies, tot i que tal com ha reconegut el cap de Govern, Xavier Espot, que ha comparegut aquesta nit acompanyat del ministre de Salut, Joan Martínez Benazet, aquesta decisió "és modulable".



El tancament de les escoles és només una de les mesures preventives que s'han pres aquest dijous a la nit i que comporten, també, l'anul·lació de les activitats extraescolars, els esplais i l'esquí escolar. A més, es tancaran ja aquest divendres els casals de la gent gran i es recomana a la població de més de 70 anys que no surti de casa si no és per qüestions absolutament necessàries. També s'ha decidit que les vistes mèdiques menys urgents així com les proves que també ho siguin es reprogramin. A partir de dilluns el transport públic haurà de funcionar al 30% de la seva capacitat i s'extremaran les mesures higièniques. Tampoc podran superar una tercera part de l'aforament els equipaments d'oci com gimnasos, piscines, centres termolúdics o discoteques. A més, s'ha decidit que se suspenguin a partir de dissabte totes les activitats lúdiques, esportives i culturals organitzades per entitats públiques i es recomana a les privades que segueixin la mateixa línia. Queden, a més, suspeses les visites al centre penitenciari que no siguin les que tenen a veure amb el dret a l'assistència lletrada per evitar que hi pugui haver un contagi. Pel que fa a les empreses, Espot ha manifestat que s'estan treballant amb els "interlocutors socials" quines mesures de caràcter social i econòmic cal tirar endavant i ha manifestat que aquestes "no són tan urgents" i poden venir en un segon estadi després de les que s'han pres aquest dijous. De moment, ha recordat que s'ha recomanat el teletreball i també ha apel·lat a "minimitzar els desplaçaments" al màxim possible.



Espot ha destacat que aquestes mesures addicionals s'afegeixen a les que l'executiu va prendre el dimecres i ha apel·lat a la ciutadania i els visitants "a la calma", ja que ha dit que cal fer aquesta crida malgrat s'estigui davant una situació "preocupant i excepcional". En aquest sentit, ha manifestat que "vindran moments difícils" i ha recomanat defugir "remeis miraculosos" i no caure en "l'alarmisme". En aquest sentit, ha demanat un vot de confiança a les decisions preses. Espot també ha dit que mesures com podrien ser tancar les fronteres no estan sobre la taula ara com ara, ja que seria una "solució desproporcionada" davant la situació actual. De totes maneres, ha remarcat que és una possibilitat que no es descarta.



Pel que fa al cas de la dona contagiada amb el Covid-19, tant Espot com Benazet han explicat que " evoluciona molt bé". Sembla que el contagi hauria estat arran del fet que la filla i el gendre haurien estat a l'Aneto amb uns italians. Arran de la constatació d'aquest contagi, ja s'han començat a fer les pertinents enquestes epidemiològiques a alumnes i professors i també a tots els contactes que aquestes persones hagin pogut mantenir. Així, tant la filla com el marit i un germà han estat ja ingressats i dos metges que haurien estat en contacte amb aquestes persones estan en aïllament domiciliari tot i que no presenten símptomes. Sembla que també podria estar en aquesta circumstància alguna infermera. En aquest sentit, Benazet ha volgut deixar clar que la dona de 87 anys va presentar un quadre pneumològic que al principi no feia sospitar que es tractés de coronavirus.



El titular de Salut ha destacat que les autoritats sanitàries contactaran les persones que hagin tingut contacte amb els dos mestres i que se'ls farà un seguiment per veure si tenen símptomes. Si presentessin alguna simptomatologia, llavors se'ls faria les corresponents analítiques per saber si tenen o no el virus. Tal com ha incidit Benazet s'analitzarà cas per cas.



El ministre de Salut ha remarcat que les mesures que s'han pres d'aturar o limitar l'activitat a escoles i altres centres pot tenir un impacte positiu i ha afegit que són decisions que s'han pres per "intentar que el focus no s'estengui i protegir-nos de nous focus".