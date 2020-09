El Govern assegura que l'actual flota de busos escolars és "suficient"

Davant les queixes per les aglomeracions d’alumnes als autobusos en aquests primers dies d’escola, des del Govern esperen que la situació “es vagi corregint amb la responsabilitat de les persones que l’utilitzen. Que tinguin una actitud responsable i que mantinguin una distància superior al metre i mig i l’ús de mascareta”, ha demanat aquest dimecres el ministre portaveu, Eric Jover.



El dirigent ha apuntat que “els reforços que hem tingut amb el transport lliure han de ser suficients, els estudiants s’han d’acostumar a les freqüències i des dels centres també han de fer que coincideixin més l’oferta i la demanada”. I ha afegit que “les companyies de transport ens han fet arribar el missatge que amb la flota actual n’hi ha d’haver prou per complir amb el 75% d’aforament”. Jover ha insistit en què hi ha “coordinació entre les companyies i el ministeri per oferir el millor servei possible a la ciutadania”.