El Govern avisa que si la gent no es queda a casa s'aplicarà l'estat d’alarma

El Govern ha volgut llençar "un missatge fort" per cridar a la responsabilitat dels ciutadans a no trencar el confinament i en aquest sentit, sortir de casa només en els casos que siguin necessaris i, sobretot, certes activitats de risc o les trobades socials. En aquest sentit, el ministre portaveu, Eric Jover, ha destacat que s'ha pogut veure "un increment de la mobilitat que no s'adequa a les dades sanitàries" que es donen en aquests moments al país, amb 439 casos positius i setze defuncions. En aquest sentit, ha manifestat que per evitar que la població es relaxi s'ha decidit fer "un pas més" i que la policia sigui molt més present sobre el territori per recordar les obligacions i recomanacions al voltant del confinament.



En funció de com es desenvolupi el cap de setmana, Jover no ha descartat que es pugui fer "un pas més", de cara a la setmana vinent. En aquest cas, cal recordar que la llei de l'estat d'alarma ja està vigent, que ja es podria decretar i que, per tant, la mobilitat es podria restringir molt més. En aquest sentit, el portaveu de l'executiu ha manifestat que fins ara hi ha hagut una "recomanació molt forta" perquè la gent compleixi el confinament però no s'ha volgut arribar a una obligació. Ara bé, ha recordat que si és necessari es podria aplicar la llei esmentada, que sí que podria imposar obligacions de confinament i sancions.

Registre d'acomiadaments

D'altra banda, el portaveu de l'executiu també ha manifestat que ja hi ha 415 persones inscrites al registre de persones acomiadades que es va posar en marxa i que n'hi ha 110 que tenien un contracte indefinit i la resta, 305, temporal. L'administració ha contactat ja amb 231 d'aquests afectats, 28 dels quals haurien tingut un acomiadament que no seria conforme a llei i, per tant, se'ls ha aconsellat els passos que poden emprendre, com per exemple la via judicial. Jover ha recordat que cada any quan acaba la temporada d'hivern hi ha molts contractes que acaben i que, per tant, entre la gent que està referint que perd la feina cal tenir en compte aquest aspecte. D'altra banda, ha manifestat que ja s'han estudiat 81 sol·licituds de crèdits tous i que 64 s'han estimat de manera parcial o total, mentre que 17 s'han desestimat.