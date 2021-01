El Govern blinda l'hospital i els centres sociosanitaris

Des d'aquest dimarts, en els àmbits dels centres sociosanitaris queden suspeses les visites i les sortides per part dels residents. També a totes les plantes de l'hospital. Els pacients hospitalitzats han de romandre a les habitacions. Se suspèn l'activitat quirúrgica programada per aquesta setmana.



Pel què fa a bars i cafeteries, les mesures segueixen sent “gairebé les mateixes”, amb un nombre màxim de dues persones per taula a l'interior i de quatre a l'exterior, excepte per nuclis de convivència. Quatre persones per als restaurants. Després que els serveis d'inspecció del Govern hagin constatat “una lectura flexible” d'aquest concepte de 'nucli de convivència', per reduir-lo a pares, mares i fills i filles que conviuen sota el mateix sostre. “Això es fa per evitar altres interpretacions més laxes”, ha assenyalat Espot. Aquestes mesures, com les altres vigents, són susceptibles de ser modificades si d'un dia per l'altre les dades sanitàries segueixen empitjorant.



El Govern torna a demanar que es teletreballi i que les reunions presencials tinguin un màxim de quatre persones. De la mateixa manera, les reunions de familiars i amics queden també reduïdes a quatre persones.