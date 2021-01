El Govern permet la celebració d'esdeveniments esportius infantils

El Govern ha modificat les mesures vigents de gestió de la pandèmia vinculades a les activitats esportives per tal de permetre la celebració d'esdeveniments esportius infantils a partir de dilluns.



A través d'un BOPA extra fet públic aquest divendres, l'executiu ha acordat permetre organitzar competicions i esdeveniments esportius per a la categoria d'infantil, dins i fora del país, sempre que es disposi d'un protocol específic validat pels ministeris de Salut i Esports. Fins ara, només estaven autoritzades les categories de cadet, juvenil/júnior i sènior.



En aquest sentit, també es recorda que, tot i la modificació, es manté la segona fase del pla per a la pràctica esportiva, que fixa que els entrenaments s'han de seguir duent a terme amb mascareta.



La decisió s'ha pres d'acord amb el fet que, en l'actualitat, "totes les competicions s'estan desenvolupant complint correctament amb les mesures de seguretat" i, a més, "no s'ha associat un increment de contagis" durant el seu desenvolupament.



Aquesta modificació, per tant, permet la celebració d'un dels esdeveniments esportius d'esquí infantil i juvenil de referència a Andorra i a escala internacional com és el Trofeu Borrufa. La competició, que enguany arriba a la 29a edició, tindrà lloc a la parròquia d'Ordino entre el 25 i el 28 de gener.