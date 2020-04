El Govern clarifica que el seguiment de les dades mòbils no serviran per fer cap control individual

El ministre Portaveu, Eric Jover, ha volgut remarcar aquest dijous en la seva roda de premsa habitual, que el seguiment que es farà de la mobilitat a través del Big Data d'Actua Tech i Andorra Telecom és el mateix sistema que es fa servir per seguir els turistes. Es tracta de dades que s'utilitzen "a posteriori" i que en cap cas se'n fa ús al moment, amb la qual cosa no es pot saber si un mòbil està actiu en un instant concret, ha aclarit. "Són dades anònimes, agregades i no utilitzades al moment" que poden servir, per exemple, per saber quants quilòmetres s'han "bellugat" els ciutadans. "En cap cas es fa un control individual" ha emfasitzat.

El ministre també ha volgut incidir en aquest primer dia en què s'ha permès els ciutadans a passejar durant una hora. Ha remarcat que el descens de la mobilitat interna ha estat d'un 78%; a la frontera del Riu Runer, d'un 91% i a la francoandorrana, del 98%. Aquestes xifres de reducció respecte de l'any passat és "similar", ha assenyalat Jover, als dies precedents, la qual cosa és un "bon indicador que les recomanacions s'han seguit", ha manifestat, afegint que això demostra que Andorra és "una societat cívica i responsable i que compleix" amb les recomanacions.