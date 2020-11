El Govern compra 100.000 tests ràpids per 450.000 euros

El Govern ha adjudicat a dues empreses diferents, Gessal Nutraceuticals i Abbot Rapid Diagnostics Healthcare, el subministrament de 100.000 unitats (50.000 per part de cada empresa) de material de detecció ràpida contra el coronavirus SARS-CoV-2. Les dues empreses rebran 4,50 euros per test, amb la qual cosa l’import total que l’executiu pagarà per aquests tests ràpids d’antigen és de 450.000 euros.



L’adjudicació es fa per via directa i amb caràcter d’emergència. A més, i tal com consta al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra (BOPA) publicat aquest dimecres, el Govern ha convocat, també, un concurs públic nacional per als treballs de subministrament de material de protecció, desinfecció i higiene contra la pandèmia. La modalitat de contractació en aquest cas és urgent i les empreses podran presentar les seves ofertes fins al 18 de novembre.