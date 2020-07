El jutjat tomba i deixa en l'aire l'ordre del Govern català de confinar Lleida i el Baix Segre

El Govern va decretar diumenge el confinament domiciliari als municipis del Segrià més castigats pels nous brots de covid-19. Aquesta mesura havia d'entrar en vigor des d'aquesta mitjanit a Alcarràs, Soses, Seròs, Aitona, la Granja d’Escarp, Massalcoreig, Torres de Segre i la ciutat de Lleida. Però a última hora de la nit la Fiscalia de Lleida va fer un comunicat oposant-se a la mesura amb l’argument que “és una competència estatal i s’exerceix, a més, amb la garantia de la intervenció del Congrés”. Poc després, Elena García-Muñoz Alarcos, la magistrada substituta que estava de guàrdia al jutjat d'instrucció número 1 de Lleida, firmava una disposició en la qual no ratificava la resolució del Govern, i donava quinze dies a la Generalitat per presentar un recurs d'apel·lació.

La decisió de la jutgessa deixa doncs en l'aire el confinament anunciat només set hores abans pels consellers de Salut, Alba Vergés, i d’Interior, Miquel Buch, que havien dit que l'enduriment del confinament perimetral de la comarca que s’aplica des de fa nou dies i que havien de tenir efecte durant un mínim de 15 dies més buscava “atacar aquesta situació ara per poder-la superar. No volem que s’agreugi més”, va dir Vergés.

En l’àmbit de la mobilitat, Buch havia anunciat que només es podrà entrar i sortir d’aquests municipis per a desplaçaments dels serveis essencials, entesos com la seguretat i les emergències; els serveis sanitaris, penitenciaris, socials, residencials i funeraris; els serveis judicials i les notaries per a tràmits urgents amb cita prèvia; els serveis d’electricitat, d’aigua potable, aigües residencials, combustibles, gas, telecomunicacions, residus urbans i industrials; bancs, finances i assegurances; residus i subministraments sanitaris i de farmàcia; distribució alimentària humana i per a granges, veterinaris i escorxadors, així com els allotjaments turístics definits com a serveis essencials per acollir positius i contactes de covid-19.

En relació amb els treballadors no essencials, la resolució del Govern permetia accedir o sortir d’aquests municipis del Segrià només durant les primeres 24 hores de l’aplicació del tancament “perquè puguin recollir els elements imprescindibles per poder fer teletreball”. Buch va demanar que es faci amb un certificat d’autoresponsabilitat i un certificat de l’empresa.

Les mesures aprovades pel Govern però aturades per la jutge també havien d'afectar el transport públic “en totes les seves modalitats”, però no la circulació per autovia o autopista amb origen o destinació fora del Segrià ni el transport de mercaderies.

Agilitzar els controls policials

El conseller d’Interior havia anunciat que els Mossos canviarien l’operatiu que des de fa dies duen a terme al Segrià per millorar anteriors desplegaments, com ara el que va permetre l’entrada de fins a 30.000 persones durant l’estat d’alarma, la majoria dels quals temporers. També anunciava menys controls estables als accessos i més controls dinàmics als municipis afectats. “Els agents patrullaran per Lleida i els altres municipis per controlar que els ciutadans compleixen les mesures aprovades”, va explicar Buch, que es va referir particularment a l’obligatorietat de dur mascareta.

Per la seva banda, Vergés va avisar que la població “ha de quedar-se al seu domicili” i que la circulació pel carrer només es permetrà en alguns supòsits. Així doncs, es podrà sortir de casa per anar a la feina, “només si és dins del mateix municipi i no és possible fer teletreball”. També “per assistir a centres i serveis sanitaris, per tenir cura de persones grans, menors d’edat, dependents o persones amb discapacitat o vulnerables, i anar a entitats financeres i d’assegurances”, va explicar.

Vergés va destacar que es podrà sortir del domicili per fer “trobades i activitats de lleure i esportives amb persones només del grup de convivència habitual”. A més, quedaran prohibides les trobades i reunions de més de deu persones, tant en l’àmbit públic com privat. En aquestes trobades de fins a deu persones no es permetrà el consum d’aliments ni begudes.

Cop a l’hostaleria i la restauració

Pel que fa als establiments comercials minoristes d’alimentació, la norma deia que es podria anar “amb normalitat”. En canvi, a la resta només es permetia amb cita prèvia. Tampoc es podran fer casaments, serveis religiosos o serveis fúnebres, però sí que es podrà sortir de casa per atendre horts familiars d’autoconsum.

L’hostaleria i la restauració només podien oferir serveis a domicili o de recollida amb cita prèvia. En canvi, es mantenen els casals d’estiu i les colònies, però tant els participants com els monitors haurien de tenir el seu domicili al municipi on es fa l’activitat.

Les organitzacions comercials havien reclamat que no es prenguessin aquestes mesures, que consideren “molt lesives”. Finalment, però, el Govern no va cedir a les pressions del sector. D’altra banda a les vuit del vespre es va convocar una manifestació a la plaça Ricard Vinyes de Lleida per protestar contra unes mesures que consideren “injustes”.