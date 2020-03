Govern confirma la mort de dues persones més vinculades a la Covid-19

El ministre de Salut, Joan Martínez Benazet, ha elevat a 6 el nombre de defuncions vinculades al coronavirus després de confirmar el resultat positiu de dues persones "d'edat molt avançada" que van morir el passat 27 de març. Cap de les dues "no podien suportar una ventilació mecànica a l'UCI", segons ha assegurat Martínez Benazet. Una d'elles va morir a casa seva i l'altra era resident del Cedre.



Pel que fa a la resta de xifres vinculades a la malaltia, hi ha 334 positius registrats al país, 322 dels quals tenen la Covid-19 activa. 85 dels contagiats són persones que treballen al sector sanitari. Del total de malalts, 46 es troben a l'hospital, dels quals hi ha 37 a planta i 9 a l'UCI intubats amb ventilació mecànica. En relació amb això, ha destacat que la corba al Principat és més "plana" que a d'altres països veïns, però no descarta que hi pugui haver un altre pic. De fet, ha explicat que dels darrers 66 test que han arribat, 44 han estat negatius i 22 positius.